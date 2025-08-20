Papa: il 22 agosto giornata di preghiera e digiuno per la pace

Domenica 17 Agosto 2025

È ora di sanzioni per Israele

20 ago 2025
Roma, 20 ago. (askanews) - "Mentre la nostra terra continua a essere ferita da guerre in Terra Santa, in Ucraina e in molte altre regioni del mondo, invito tutti i fedeli a vivere la giornata del 22 agosto in digiuno e in preghiera supplicando il Signore che ci conceda pace e giustizia e che asciuga le lacrime di coloro che soffrono a causa dei conflitti armati in corso". Lo ha detto il Papa al termine dell'udienza generale del mercoledi, salutando i pellegrini di lingua italiana, e intervenendo a braccio. Leone ha ricordato che venerdì si celebra la memoria della Beata Vergine Maria Regina, invocata anche come Regina della Pace. "Maria Regina della pace interceda perchè i popoli trovino la via della pace", ha concluso il Papa. Tra i doni ricevuti dal Papa, un tavolo da ping pong e due racchette, una maglietta di calcio, un cappello peruviano. Durante i saluti si è intrattenuto a lungo con i fedeli, soprattutto con le coppie di sposi, dialogando con loro. Ma anche con alcune famiglie. Leone ha benedetto i bambini e ha preso in braccio, cullandoli, i neonati e i piccoli di pochi mesi.