Papa Francesco tra i fedeli e al lavoro fino alla fine Roma, 21 apr. (askanews) - Fino alla fine tra i fedeli, al lavoro al servizio degli ultimi, Papa Francesco nonostante la malattia e la sofferenza, non si è mai tirato indietro e dopo il ricovero di un mese all'ospedale Gemelli, era tornato a mostrarsi in pubblico e a mandare il suo messaggio di pace e speranza. Proprio a Pasqua non era voluto mancare alla benedizione Urbi et Orbi e ha voluto salutare i tantissimi fedeli accorsi in piazza San Pietro facendo un giro a bordo della papa mobile. L'ultimo abbraccio con i cristiani di tutto il mondo. Ultimo incontro ufficiale quello con il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, ma c'era stato anche quello con Re Carlo di Inghilterra e la moglie Camilla. Ma soprattutto c'è stata la visita del giovedì santo al carcere di Regina Coeli per l'incontro con i detenuti e le apparizioni a sorpresa in San Pietro per pregare. Fino all'ultimo è stato un servitore della chiesa e della sua missione pastorale.