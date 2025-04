Papa Francesco in San Pietro davanti alla Porta Santa del Giubileo Città del Vaticano, 21 dic. (askanews) - Il 24 dicembre in Vaticano si è tenuta la solenne celebrazione in Vaticano per l'apertura della Porta Santa dà inizio al Giubileo. Nella Basilica di San Pietro. Papa Francesco aveva partecipato alla funzione nella Basilica Vaticana in sedia a rotelle per dare ufficialmente inizio all'Anno Santo ordinario della Speraza. Una immagine di forza e fragilità insieme. Il pontefice era giunto in Basilica alle ore 19 aveva pronunciato le formule e le preghiere previste, poi un lettore aveva proclamato il Vangelo secondo San Giovanni. Il Pontefice, quindi, si era avvicinato alla porta giubilare, l'ultima a destra delle cinque porte di bronzo che danno accesso alla basilica, realizzata dallo scultore Vico Consorti nel 1949, aveva bussato e come da tradizione i battenti di bronzo si sono aperti. L'apertura della Porta Santa, segno del passaggio aperto da Cristo, ha dato inizio all'Anno Santo, il Giubileo come annunciato dal Vaticano prosegue: "Il Giubileo è stato aperto, resta aperto. Le celebrazioni giubilari liturgiche continuano, il Giubileo degli Adolescenti ci sarà, ma non ci sarà la canonizzazione di Carlo Acutis".