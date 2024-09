Papa Francesco in Lussemburgo, al via visita di 4 giorni in Europa Lussemburgo, 26 set. (askanews) - Papa Francesco atterra in Lussemburgo, da dove prende il via la sua visita di quattro giorni nella piccola nazione e nel vicino Belgio. Un viaggio durante il quale intende discutere del ruolo dell'Europa nel mondo. Il Papa è stato accolto dal Granduca Henri di Lussemburgo, dalla sua consorte, la Granduchessa Maria Teresa e dal Primo Ministro Luc Frieden.