Papa, Ciciliano: grande attenzione a Santa Maria Maggiore Roma, 24 apr. (askanews) - "Grande attenzione si sta ponendo sull'area di Santa Maria Maggiore dove verrà sepolto il Santo Padre. Dopo la tumulazione, in forma privata, i fedeli potranno rendere omaggio al Papa". Lo ha detto il capo della Protezione civile Fabio Ciciliano, nel corso della conferenza stampa per i funerali del Papa. "Dopo la cerimonia funebre che sarà privata sarà concesso il libero accesso alla Basilica". "Stamattina c'è stato un sopralluogo congiunto per definire il percorso del corteo funebre. Si sta facendo una valutazione complessiva".