Papa, bandiere, foto, sorrisi e maxischermi in Piazza San Pietro Roma, 26 apr. (askanews) - Bandiere di ogni parte del mondo, maglie dell'Argentina, rosari, cartelloni, foto del Pontefice, preghiere in una Piazza San Pietro gremita per i funerali di Papa Francesco, presieduti dal cardinale Giovanni Battista Re. Cinque i maxi schermi allestiti in piazza: due sotto al sagrato, altri due ai lati del colonnato, e uno prima di via della Conciliazione. Nella piazza, poco prima della cerimonia, si respira un'atmosfera di commozione ma anche di serenità e sorrisi, tra canti e applausi per Bergoglio, come fosse una celebrazione gioiosa.