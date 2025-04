Papa, a Gerusalemme messa di requiem nella Chiesa del Santo Sepolcro Gerusalemme, 23 apr. (askanews) - Nella Chiesa del Santo Sepolcro di Gerusalemme si è tenuta una messa di requiem per Papa Francesco, mentre la salma è arrivata a San Pietro per il saluto dei fedeli. Nelle immagini, l'arrivo del patriarca latino di Gerusalemme, card. Pierbattista Pizzaballa per la celebrazione e le preghiere davanti a una grande immagine del Pontefice deceduto a 88 anni lo scorso 21 aprile.