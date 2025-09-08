Martedì 9 Settembre 2025

Francia, l’ora dell’incertezza

Stefano Ceccanti
Francia, l’ora dell’incertezza
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
FlotillaFranciaMaltempo ItaliaIntervista VendolaElezioni regionali
Acquista il giornale
VideoPantelleria in Lutto: L'Isola Ricorda Giorgio Armani, il Suo "Secondo Casa"
8 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Pantelleria in Lutto: L'Isola Ricorda Giorgio Armani, il Suo "Secondo Casa"

Pantelleria in Lutto: L'Isola Ricorda Giorgio Armani, il Suo "Secondo Casa"

Pantelleria in Lutto: L'Isola Ricorda Giorgio Armani, il Suo "Secondo Casa"

Nell’isola che Giorgio Armani chiamava “seconda casa”, oggi è stata proclamata una giornata di lutto popolare. 📍 “Quando quest’anno abbiamo visto che la nave nera non arrivava, abbiamo capito che forse c’era qualcosa che ce l’avrebbe portato via” – racconta Italo Cucci, commissario del Parco nazionale di Pantelleria e giornalista. 🌿 “È stato il benefattore dell’isola, la sua isola. Pantelleria era la sua seconda casa”. Accanto al ricordo di Cucci, anche la voce di tanti cittadini come Martino Brignone, che oggi hanno reso omaggio a un uomo che ha intrecciato il suo nome a quello di Pantelleria. ✨ Un legame indelebile tra l’isola e lo stilista che l’ha amata.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata