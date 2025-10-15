"Pamela Genini: Ignorati i Segnali di Violenza Prima del Tragico Epilogo"

Pamela Genini non aveva mai denunciato il compagno Gianluca Soncin, ma le testimonianze di chi conosceva bene la ventinovenne assassinata in via Iglesias mettono in fila almeno un paio di episodi violenti da parte dell’uomo, campanelli d’allarme che col senno di poi hanno fatto da drammatico prologo alla furia assassina che si è scatenata nella serata di martedì 14 ottobre. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che la 29enne stesse cercando di interrompere da tempo la relazione con l’uomo. “Siamo abbastanza sconvolti”, ha detto una donna residente nella stessa via. “Noi siamo usciti nel momento in cui era già arrivata la volante. Sono arrivati subito e lei ancora stava urlando.” Per accedere nel condominio e cercare di soccorrere la giovane, i poliziotti intervenuti hanno dovuto sfondare il portoncino d’ingresso. Segui le notizie in diretta su ilgiorno.it 🔴
