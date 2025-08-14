Domenica 17 Agosto 2025

È ora di sanzioni per Israele

Bruno Vespa
È ora di sanzioni per Israele
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Uragano ErinUcraina RussiaCorea del Nord UcrainaPiante velenosePensione a 64 anni
Acquista il giornale
VideoPalma (Cri): "A Lampedusa avevamo latte per i bambini ma non sono mai arrivati"
14 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. Palma (Cri): "A Lampedusa avevamo latte per i bambini ma non sono mai arrivati"

Palma (Cri): "A Lampedusa avevamo latte per i bambini ma non sono mai arrivati"

"Dopo il naufragio un ragazzo abbracciato dai compagni perche' ha perso il fratello"