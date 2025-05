Pallini compie 150 anni di attività Roma, 26 mag. (askanews) - Il cielo di Roma si tinge di rosso ed oro, la storica distilleria Pallini taglia il traguardo dei 150 anni di attività. Al Garum di Roma, Pallini ripercorre la propria storia intrecciata con l'evoluzione del gusto italiano, contribuendo a modellarlo ed influenzarlo, aprendosi anche al mercato internazionale. Un percorso lungo che è partito da Antrodoco nel 1875 per arrivare a Roma nel 1922 sotto la guida di Nicola Pallini e poi del figlio Virgilio, fino ad arrivare nel 2016 nelle mani di Micaela Pallini, Presidente e Amministratore Delegato di Pallini: "Siamo molto contenti di essere qui, di festeggiare con tantissimi amici che non sono clienti ma ormai sono parte della nostra vita, la famiglia, i nostri dipendenti, i nostri ex dipendenti, insomma per noi è un momento di grande felicità. Io sono una donna fortunata perché ho preso il posto di mio padre nel 2016, mio padre che a sua volta ha preso il posto dello zio, quindi un'azienda familiare che è arrivata alla quinta generazione. Soprattutto mi hanno passato un'azienda solida con delle solide tradizioni e delle solide radici, questo ha permesso una crescita con i nostri mezzi, una crescita negli anni costante. Abbiamo fatto delle buone scelte e devo dire che in questo momento il mercato ci dà ragione e il nostro limoncello si è confermato numero uno al mondo per il terzo anno consecutivo". Una serata speciale con ospiti importanti e la famiglia riunita per festeggiare un traguardo storico e rimarcare l'eccellenza di un'azienda che da anni contribuisce ad arricchire il valore industriale e culturale italiano. È intervenuto Francesco Lollobrigida, Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste: "Una grande azienda, Pallini, 150 anni di storia. Oggi la guida è una donna straordinaria come Micaela Pallini, ma l'azienda parte da un piccolo comune Antrodoco nella provincia di Rieti, arriva a Roma agli inizi del secolo scorso, si consolida. Oggi esporta in 45 nazioni, è uno dei principali player nel mercato statunitense. Abbiamo idea di poter garantire ancora benessere al resto della umanità con la nostra convivialità che parte dagli aperitivi, passa per gli antipasti, i primi, i secondi, i contorni, i dolci e anche un prodotto che possa mettere in condizione di avere una buona digestione o lasciare un buon gusto alla fine: in tutto questo si innesta la solidità di tante aziende, ma oggi festeggiamo la Pallini". Pallini brinda così al suo secolo e mezzo di vita. Un'ascesa da un paese di provincia alla conquista di mercati di tutto il mondo. In collaborazione con Pallini