Domenica 28 Settembre 2025

Flotilla, il Colle va ascoltato

Raffaele Marmo
Flotilla, il Colle va ascoltato
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Italia volleyMotoGp GiapponeUcraina newsFlotilla oggiDon PatricielloQuando cambia l'ora
Acquista il giornale
VideoPallavolo, dopo le donne Italia sul tetto del mondo anche con gli uomini
28 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Pallavolo, dopo le donne Italia sul tetto del mondo anche con gli uomini

Pallavolo, dopo le donne Italia sul tetto del mondo anche con gli uomini

L'accoppiata di successi era riuscita solo all'Unione Sovietica nel '60 e nel '52