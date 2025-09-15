Palestinesi in fuga dall'assalto israeliano a Gaza City Gaza City, 15 set. (askanews) - I palestinesi sfollati si spostano con i loro beni verso sud lungo una strada costiera vicino a Nuseirat, nella Striscia di Gaza centrale, in seguito ai rinnovati ordini di evacuazione israeliani per Gaza City. Israele ha intensificato gli sforzi per prendere il controllo del più grande centro urbano del territorio, intimando ai residenti di evacuare e facendo esplodere numerosi grattacieli, a suo dire, utilizzati da Hamas.