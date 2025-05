Palestinesi allineati in fila dall'esercito israeliano in Cisgiordania Nour Shams, Cisgiordania, 2 mag. (askanews) - Decine di palestinesi allineati in fila per strada sfilano davanti all'esercito israeliano apparentemente intenzionato ad arrestarli ai margini del campo di Nour Shams, nella Cisgiordania settentrionale occupata. Sono le immagini registrate da lontanp dalla France Presse che ha contattato l'esercito israeliano ma non ha ricevuto alcuna risposta immediata. Dal 21 gennaio Israele conduce in questa regione una vasta operazione chiamata "Muro di ferro", descritta come "antiterrorismo".