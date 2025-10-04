Palestina, corteo sfila al Colosseo cantando "Bella ciao"

Sabato 4 Ottobre 2025

Le due Italie

Manifestazione Roma Gaza
4 ott 2025
Oltre 300mila persone chiedono cessate il fuoco a Gaza per le strade di Roma