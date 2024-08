Palermo, affonda barca a vela con 22 a bordo: si cercano 7 dispersi Palermo, 19 ago. (askanews) -Dalle 5 del mattino i vigili del fuoco sono al lavoro per prestare soccorso a un'imbarcazione a vela inabissatasi in prossimità della costa, in località Porticello, nel comune di Bagheria. Sul posto sommozzatori, motobarca ed elicottero del reparto volo di Catania per la ricerca in superficie di sette persone che sono disperse. L'imbarcazione è stata colta all'improvviso da una tromba d'aria, sono state recuperate e tratte in salvo 15 persone, tra cui un bambino di un anno, che erano finite in acqua. Il relitto è stato individuato a una profondità di circa 50 metri, in arrivo sul posto da Sassari e Napoli sommozzatori speleo per la ricerca all'interno dell'imbarcazione affondata.