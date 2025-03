Palazzina di cinque piani crollata a Bari, si cerca una donna Bari, 6 mar. (askanews) - Prosegue da più di dodici ore l'intervento dei vigili del fuoco dopo il crollo di una palazzina di cinque piani in via De Amicis, nella zona centrale di Bari. Le operazioni si concentrano sulla ricerca di un'anziana signora segnalata come possibile dispersa: al lavoro team Usar, cinofili, droni e nucleo Saf giunti dai comandi di Bari, Taranto, Barletta e Foggia. La palazzina, dalle prime informazioni raccolte, era stata sgomberata alcuni mesi fa perchè pericolante. I vigili del fuoco hanno evacuato e portatoe al sicuro le persone bloccate negli edifici limitrofi.