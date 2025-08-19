Sabato 23 Agosto 2025

È ora di sanzioni per Israele

Bruno Vespa
È ora di sanzioni per Israele
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Uragano ErinUcraina RussiaCorea del Nord UcrainaPiante velenosePensione a 64 anni
Acquista il giornale
VideoPakistan, supera quota 700 il bilancio dei morti nelle alluvioni
19 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. Pakistan, supera quota 700 il bilancio dei morti nelle alluvioni

Pakistan, supera quota 700 il bilancio dei morti nelle alluvioni

Le immagini dei soccorsi nel villaggio di Bar Dalori, nel nord del Paese