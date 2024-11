Pakistan, almeno 26 morti in un attentato alla stazione di Quetta Roma, 9 nov. (askanews) - È di almeno 26 morti, tra cui 14 soldati, il bilancio di un attentato in una stazione ferroviaria nella provincia Sud-occidentale del Balochistan, in Pakistan. Un portavoce dell'ospedale ha aggiunto che sono stati feriti anche 46 membri delle forze di sicurezza e 14 civili. L'attentato è stato rivendicato dai separatisti pakistani. L'esplosione ha colpito i passeggeri in attesa su un binario della principale stazione del capoluogo Quetta.