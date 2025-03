Pagano (FI): Oggi politiche idriche molto più consapevoli Roma, 26 mar. (askanews) - "La mia proposta di legge sull'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato - in discussione in questi giorni alla Commissione Ambiente - riguarda un fattore specifico, sollecitato dai comuni montani con meno di 1000 abitanti: la gestione unitaria delle risorse idriche contrasta con una migliore sostenibilità dei costi e la distribuzione dell'acqua". A parlare Nazario Pagano, Presidente Commissione Affari costituzionali della Camera e Segretario regionale di Forza Italia in Abruzzo, intervenuto stamane a Largo Chigi, il format televisivo di The Watcher Post. "Oggi questo settore si trova in una situazione molto più complicata, per cui l'acqua costa di più e la gestione è molto più carente rispetto al tempo in cui questi Comuni la gestivano da soli. Ci sono infrastrutture datate e vi è stata una scarsa capacità di investimento in questi decenni: le Regioni - ciascuna con le proprie differenze - hanno un ruolo importante e devono contribuire in una logica di coordinamento nazionale. Le politiche idriche, oggi, sono molto più consapevoli di quelle del tempo e bene sta facendo il Ministro Pichetto. Ci auguriamo di poter recuperare i ritardi con interventi mirati".