Lunedì 8 Settembre 2025

La lezione di Velasco

Doriano Rabotti
La lezione di Velasco
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Attentato GerusalemmeBuoni pasto 2026Sinner AlcarazUcraina RussiaElezioni regionali
Acquista il giornale
VideoPadre Kosmas, la sentinella di Sabiona
7 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Padre Kosmas, la sentinella di Sabiona

Padre Kosmas, la sentinella di Sabiona

Il sacerdote cistercense vive da solo nel convento con il suo cane