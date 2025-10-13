Lunedì 13 Ottobre 2025

I facili alibi anti-israeliani

Gabriele Canè
I facili alibi anti-israeliani
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Liberazione ostaggi HamasIl discorso di TrumpManovra 2026Elezioni in ToscanaIl delitto di Palermo
Acquista il giornale
VideoPadre Faltas: "Un giorno storico, due popoli e due Stati per la stabilita'"
13 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Padre Faltas: "Un giorno storico, due popoli e due Stati per la stabilita'"

Padre Faltas: "Un giorno storico, due popoli e due Stati per la stabilita'"

"Abu Mazen e' l'unico che puo' fare la pace"