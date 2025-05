Ozeptek: il David dello Spettatore un premio puro e importante Milano, 7 mag. (askanews) -"E' un premio molto importante: oltre 2 milioni e 300mila spettatori, poi sta uscendo in tutto il mondo". Così il regista Ferzan Ozpetek, all'ingresso al Quirinale, prima della cerimonia di premiazione dei David di Donatello, a proposito del premio David dello Spettatore al suo film "Diamanti". "In Italia in 27 anni di carriera non ho mai avuto una accoglienza così forte e questo mi fa molto piacere. E' un premio molto puro. Ho vinto un premio e ho due candidature. Non è importante quanti uomini hai avuto nella vita, ma quanta vita c'è in loro, diceva Mae West. E in questo caso posso applicare questo ai premi". Il film "Diamanti" è candidato nelle categorie migliore attrice non protagonista (Geppi Cucciari) e migliore canzone originale.