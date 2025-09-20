Venerdì 19 Settembre 2025

Sinistra a corto di memoria

Bruno Vespa
Sinistra a corto di memoria
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Attacco hacker ad aeroportiGuerra UcrainaMig russi EstoniaRating Italia
Acquista il giornale
Video"O'zapft is!", il sindaco di Monaco apre l'Oktoberfest
20 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. "O'zapft is!", il sindaco di Monaco apre l'Oktoberfest

"O'zapft is!", il sindaco di Monaco apre l'Oktoberfest

Monaco, 20 set. (askanews) - Un rito che si ripete ogni anno. Alle 12 in punto il sindaco di Monaco, Dieter Reiter, ha aperto la prima botte di birra, pronunciando il tradizionale grido "O'zapft is!" (Che la festa abbia inizio!). Un gesto simbolico che segna il via ufficiale all'Oktoberfest in Germania, quest'anno giunto alla 190esima edizione. Il sindaco "stappa" simbolicamente la prima botte a colpi di martello nella tenda della Schottenhamel; solo a quel punto è possibile bere e si "aprono le danze" della birra all'intero dei capannoni.