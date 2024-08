Overtourism Bologna, Lepore: "Il Governo liscia il pelo alle lobby" Roma, 13 ago. (askanews) - Duro attacco al Governo del sindaco di Bologna Matteo Lepore, ospite questa mattina ad Omnibus su La7. Intervistato sul fenomeno del cosiddetto "overtourism" (città troppo affollate di turisti) anche in seguito alle critiche su Bologna apparse sul New York Times, Lepore ha affermato: "Per affrontare questo tema dell'overtourism bisogna innanzitutto aver voglia di mettersi contro delle lobby perché ormai chi gestisce gli affitti brevi a livello nazionale fa parte di una categoria. Ieri il Wall Street Journal riportava dei dati sulla rendita degli italiani e la casa è la principale: quindi ad affittare la casa sono gli italiani residenti delle nostre città, quindi il governo deve fare anche cose un po' antipatiche. Questo non è un governo che vuole fare cose antipatiche, è un governo che vuole lisciare il pelo a tutti quanti - si veda la vicenda dei balneari - ma non si assume mai delle responsabilità e quindi scarica ai sindaci poi la gestione, senza dare loro nessun potere nuovo".