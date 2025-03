Oscar, sfilano Isabella Rossellini, Emma Stone e Miley Cirus Hollywood (California), 3 mar. (askanews) - Isabella Rossellini elegante in velluto blu sul red carpet degli Oscar a Los Angeles. L'attrice italiana era candidata come miglior interprete non protagonista per "Conclave", ma non è riuscita a conquistare la statuetta. Bellissime e ammirate sul red carpet Emma Stone, Doja Cat e Miley Cirus, applausi per l'intramontabile Kurt Russell e per Meg Ryan.