OSA '24, Tonino Lamborghini: "La forza nella nostra storia" Milano, 12 nov. (askanews) - Un maestro da cui trarre consigli preziosi, con un grande percorso che può diventare di ispirazione per tutti. È con questo spirito che è stato accolto Tonino Lamborghini, presidente dell'omonimo gruppo e figlio del fondatore Ferruccio, a OSA 360 2024. Sul palco del Superstudio Maxi di Milano, il numero uno del grande marchio che ha sede a Sant'Agata Bolognese ha lanciato messaggi importanti agli imprenditori presenti per confrontarsi nella più grande convention italiana dedicata al networking del settore: "Come tanti imprenditori ascoltati in questi giorni, che non conoscevo proprio e ho avuto piacere nell'ascoltare, molti sono partiti dal niente. Ai ragazzi che hanno dubbi verso il futuro, dico loro di provarci sempre. Vale in tutti i campi lavorativi e non solo. Io ho proseguito nell'attività di famiglia e sono ripartito con nuove iniziative partite da zero, nonostante avessi alle spalle una realtà davvero importante".