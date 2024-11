OSA '24, New Martina: "I social sono la tv dei giovani" Milano, 12 nov. (askanews) - Dal mondo dei social al più grande evento per imprenditori in Italia. Da un negozio dedicato a cover e pellicole per lo schermo dei telefoni, alla possibilità di ispirare quasi 2.000 "colleghi" presenti nella platea guidata da Mirco Gasparotto. Questa è la storia di New Martina, che dal palco del Superstudio Maxi ha incantato come la più giovane fra gli ospiti: "Ho pochissimo da insegnare a questi grandissimi imprenditori, non mi permetterei mai. Però ho raccontato la mia esperienza, probabilmente diversa da quella delle aziende nate tanto tempo fa. Ascoltare pareri diversi fa sempre bene e può aiutare tanto. I social sono la televisione dei giovani di questa generazione: per noi sono un'occasione che dobbiamo sfruttare e farci trovare presenti. Possono aprire porte anche a livello internazionale e possono essere un grande strumento di pubblicità per le aziende".