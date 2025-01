Operazione militare di Israele in Cisgiordania: 9 morti Jenin, 21 gen. (askanews) - In queste immagini mezzi militari israeliani bloccano le strade di Jenin in Cisgiordania nel corso di un'operazione militare che ha portato alla morte di 9 palestinesi (secondo quanto riferito dal ministero della Salute gestito da Hamas), a tre giorni dall'inizio della tregua. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che si tratta di una operazione antiterrorismo, denominata "Muro di ferro", ed è "un altro passo nel raggiungimento dell'obiettivo che ci eravamo prefissati di rafforzare la sicurezza in Giudea e Samaria (Cisgiordania, ndr)" e che dovrebbe durare diversi giorni.