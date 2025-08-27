Domenica 24 Agosto 2025

“L'arma” del cinema

Alberto Mattioli
“L'arma” del cinema
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Meloni MeetingPrevisioni meteoManovra 2026Ucraina UsaEuropei basket 2025
Acquista il giornale
VideoOperazione delle truppe israeliane nella zona di Jabalia a Gaza
27 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. Operazione delle truppe israeliane nella zona di Jabalia a Gaza

Operazione delle truppe israeliane nella zona di Jabalia a Gaza

Gaza City, 27 ago. (askanews) - L'esercito israeliano ha pubblicato un video che mostra quelle che definisce operazioni condotte dalle sue truppe nella zona di Jabalia, a nord della città di Gaza, nella parte settentrionale della Striscia. Le Idf (Forze di Difesa israeliane) hanno annunciato la creazione di un nuovo battaglione dei genieri sotto la Brigata Givati, che ha già preso parte ai combattimenti a Jabalia, nel nord di Gaza. Il 607esimo Battaglione "Mapatz" è stato creato sulla base delle indicazione ricavate durante il conflitto, con l'esercito che ha sottolineato la necessità di forze di genieri dedicate a livello di brigata per supportare le operazioni di fanteria, smantellare le infrastrutture delle organizzazioni fondamentaliste islamiche e garantire la mobilità delle truppe.