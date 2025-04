Operazione della polizia contro le rapine in strada a Milano Milano, 2 apr. (askanews) - Operazione della polizia, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano e dalla Procura della Repubblica per i minorenni di Milano, contro le rapine in strade nel capoluogo lombardo. Eseguiti numerosi provvedimenti restrittivi anche a carico di soggetti stranieri per rapina, associazione per delinquere, ricettazione e riciclaggio. L'operazione, nata da una vasta indagine sul fenomeno delle rapine e dei furti con strappo commessi da giovani negli ultimi mesi, ha portato alla scoperta di un importante attività di ricettazione.