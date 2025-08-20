Sabato 23 Agosto 2025

È ora di sanzioni per Israele

Bruno Vespa
È ora di sanzioni per Israele
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Uragano ErinUcraina RussiaCorea del Nord UcrainaPiante velenosePensione a 64 anni
Acquista il giornale
VideoOperazione del Ros, arrestati a Ibiza tre latitanti italiani
20 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. Operazione del Ros, arrestati a Ibiza tre latitanti italiani

Operazione del Ros, arrestati a Ibiza tre latitanti italiani

Roma, 20 ago. (askanews) - I carabinieri del Ros, insieme al personale della polizia spagnola, hanno localizzato e arrestato ad Ibiza 3 latitanti italiani colpiti da mandato di arresto europeo. A conclusione di un'articolata attività investigativa internazionale il Gip di Roma aveva emesso l'ordine per associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti aggravata dal metodo mafioso. I tre sono gravemente indiziati di essere elementi di spicco di un'organizzazione criminale di matrice 'ndranghetista dedita al narcotraffico, con base a Roma ed operante sul territorio nazionale ed estero. L'operazione "Anemone" ha già portato all'arresto di 24 indagati tra l'Italia e l'Albania.