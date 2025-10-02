OpenAI valutata 500 miliardi di dollari, superate SpaceX e Exxon

Giovedì 2 Ottobre 2025

Video
VideoOpenAI valutata 500 miliardi di dollari, superate SpaceX e Exxon
2 ott 2025
Milano, 02 ott. (askanews) - OpenAI ha concluso un accordo con una serie di investitori che hanno portato la valutazione del produttore di ChatGPT a circa 500 miliardi di dollari, secondo Bloomberg. Il gruppo di investitori, che include SoftBank e il fondo emiratino di investimento sull'AI MGX, ha pagato circa 6,6 miliardi di dollari per acquistare azioni di proprietà dei dipendenti di OpenAI. La notizia arriva mentre l'azienda è in trattativa con Microsoft per convertirsi da no-profit a società a scopo di lucro. L'ultima valutazione di OpenAI le attribuisce un valore di mercato pressoché equivalente a quello di Exxon Mobil, che lo scorso anno ha registrato un fatturato annuo di quasi 350 miliardi di dollari e un utile di oltre 30 miliardi di dollari. La valutazione supera anche SpaceX di Elon Musk, ferma a 400 miliardi di dollari.