Martedì 23 Settembre 2025
Var, una svolta è di rigore
Giuseppe Tassi

23 set 2025
23 set 2025
Onu, Meloni: condivido molte cose dette da Trump su migranti e clima

New York, 23 set. (askanews) - "Ho condiviso molte cose che ha detto Donald Trump nel suo intervento, ho condiviso quello che dice sulla migrazione, ho condiviso buona parte di quello che dice sui Green Deal, ho condiviso anche alcuni passaggi, e ne farò qualcuno anche nel mio intervento, sul fatto che gli organismi multilaterali per lavorare bene, per recuperare e migliorare il loro ruolo in un contesto come quello nel quale ci troviamo, devono rivedere quello che non funziona". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a New York. "Poi noi sappiamo - ha aggiunto - che qui ad esempio c'è tutto il tema della riforma delle Nazioni Unite, ma non solamente, c'è un dato oggettivamente di assenza a volte delle capacità di incidere e in questo scenario diventa un problema maggiore. Quindi secondo me ci sono stati degli spunti molto interessanti".