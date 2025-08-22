Giovedì 21 Agosto 2025

È ora di sanzioni per Israele

È ora di sanzioni per Israele
Onu: la carestia a Gaza si poteva evitare senza ostruzionismo Israele

22 ago 2025
22 ago 2025
Onu: la carestia a Gaza si poteva evitare senza ostruzionismo Israele

Ginevra, 22 ago. (askanews) - "È una carestia. La carestia di Gaza. È una carestia che avremmo potuto prevenire se ci fosse stato permesso. Eppure il cibo si accumula ai confini a causa dell'ostruzionismo sistematico di Israele. È una carestia a poche centinaia di metri dal cibo. In una terra fertile". Così da Ginevra Tom Fletcher, Sottosegretario generale per gli Affari umanitari e Coordinatore degli aiuti d'emergenza dell'Onu. "È una carestia sotto gli occhi di tutti. Tutti ne sono responsabili. La carestia di Gaza è la carestia del mondo. È una carestia che ci chiede: ma voi cosa avete fatto? - aggiunge - Una carestia che ci perseguiterà tutti. È una carestia prevedibile e prevenibile. Una carestia causata dalla crudeltà, giustificata dalla vendetta, resa possibile dall'indifferenza e alimentata dalla complicità".