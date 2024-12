Onu: in Siria sfide enormi da gestire o svolta in peggio Milano, 17 dic. (askanews) - "Molti sono preoccupati per il futuro. Le sfide che ci attendono sono enormi. Temo che se la situazione non verrà gestita nel modo giusto sia dai siriani che dalla comunità internazionale, sia possibile una nuova svolta in peggio". Lo ha detto Geir Pedersen, inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria.