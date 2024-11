ONU: in Libano ogni giorno sono stati uccisi tre bambini Ginevra, 19 nov. (askanews) - Le Nazioni Unite affermano che in media tre bambini sono stati uccisi ogni giorno in Libano da quando Israele ha intensificato i suoi attacchi contro Hezbollah due mesi fa. "L'orrore sta scivolando nel regno dell'atteso", afferma James Elder, portavoce dell'agenzia delle Nazioni Unite per l'infanzia, UNICEF, ai giornalisti a Ginevra. "E ancora una volta, le grida dei bambini restano inascoltate.