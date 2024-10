Onu: in Libano le forze dell'Unifil rimangono in posizione Milano, 1 ott. (askanews) - A Ginevra, un portavoce delle Nazioni Unite, Rolando Gomez, ha fornito un breve aggiornamento sui caschi blu dell'Unifil di stanza in Libano, precisando che essi adeguano "regolarmente" la loro "posizione e attività" e che dispongono di "piani di emergenza da attivare in caso di emergenza assoluta"