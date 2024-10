Onu: da inizio guerra la popolazione ucraina diminuita di 10 milioni Milano, 22 ott. (askanews) - La popolazione ucraina è diminuita di 10 milioni da quando la Russia ha invaso il paese nel febbraio del 2022, innescando un esodo e facendo crollare i tassi di natalità: lo ha affermato Florence Bauer, direttrice regionale per l'Europa orientale e l'Asia centrale del Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione. "Rappresenta anche una massiccia la perdita di capitale umano che, come sappiamo, è fondamentale per la ripresa e per costruire il futuro dell'Ucraina", ha sottolineato Bauer ai giornalisti a Ginevra.