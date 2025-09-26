Venerdì 26 Settembre 2025

Italiani re degli sprechi

Andrea Segrè*
Italiani re degli sprechi
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Netanyahu OnuMattarella FlotillaAerei Nato RussiaDroni russiMondiali volley 2025Tale e Quale show
Acquista il giornale
VideoOnu, alcune delegazioni escono dall'aula all'arrivo di Netanyahu
26 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Onu, alcune delegazioni escono dall'aula all'arrivo di Netanyahu

Onu, alcune delegazioni escono dall'aula all'arrivo di Netanyahu

La protesta (ma anche gli applausi) prima dell'intervento del premier israeliano