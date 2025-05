Onu: a Gaza solo più distruzione e disumanizzazione Copenaghen, 7 mag. (askanews) - A Gaza "quello che vediamo è solo più distruzione, più odio, più disumanizzazione. Spero solo che i responsabili si rendano conto che questo non è nell'interesse di nessuno", ha detto Volker Turk, alto commissario per i diritti umani dell'Onu in una intervista ad Afp, commentando la situazione nella Striscia di Gaza, colpita quotidianamente dai raid israeliani. "Con quello che sta accadendo al momento, in questo momento geopolitico, è ancora più importante tornare ai principi, ai valori, alle norme, alle istituzioni, perché hanno servito bene l'umanità in 80 anni - ha aggiunto - E se li perdiamo, perdiamo molto di ciò che è stato effettivamente possibile in termini di progresso, progresso umano, sviluppo. Anche per quanto riguarda l'azione umanitaria e i diritti umani".