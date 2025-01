One More size 4 Season: al Pitti la versatilità di Michael Coal Napoli, 14 gen. (askanews) - Una collezione minimal ed essenziale con linee pulite e colori neutri, senza alcun elemento decorativo superfluo, ponendo la qualità e la versatilità al centro di ogni scelta stilistica. Sono questi gli innovativi concept sui quali è stata realizzata la collezione autunno/inverno 2025/26 di Michael Coal, brand di moda uomo specializzato nella produzione di pantaloni made in Italy. Principale highlight della collezione, presentata in esclusiva a Pitti Uomo 107, è il progetto One More Size 4 Season. Michele Carbone art director di Michael Coal: 'Il progetto One More Size è un mix di innovazioni tra sartorialità e aggiornamenti costanti che quest'anno abbiamo adottato per dare un plus alla collezione. Parliamo di una cinta elastica che viene inserita all'interno del busto del pantalone che permette di avere un'estensione fino a una taglia e mezza in più. Quest'anno abbiamo inserito dei blend di lana da un peso di 300 grammi che danno la possibilità di avere un valore aggiunto. Quale è il valore aggiunto? È quello di essere sempre più presente nel guardaroba dell'uomo se consideriamo anche il problema dei cambiamenti climatici, quindi diventa un pantalone quattro stagioni e per questo che abbiamo definito One More Size 4 Season'. La collezione si distingue in altre aree, come quella Lab che è un vero e proprio laboratorio creativo che rivoluziona il concetto di vestibilità, a spiegarlo sempre Michele Carbone: 'qui abbiamo giocato con dei tessuti molto strutturati e con delle forme balloon, dove si evidenziano volumi molto più ampi per adattarsi totalmente a un'altra clientela un po' più giovane. Per finire abbiamo anche l'altra area che abbiamo definito Rock Party, qui abbiamo lavorato con delle bande a contrasto su dei tessuti floc che la fanno da padrona e in più abbiamo fatto degli inserti sia con bande laterali sia con dei busti' conclude l'art director. Nei piani aziendali, è prevista entro il 2025 l'apertura di una nuova sede, che garantirà una migliore capacità produttiva, permettendo così di affrontare con maggiore competitività il mercato, sia nazionale, che internazionale: "I progetti per il 2025, quello fondamentale è quello della nuova sede che stiamo realizzando, - spiega ancora Carbone - dove ci permetterà di avere dei nuovi spazi, delle nuove aree, sia logistiche che organizzative, per assecondare e rispondere in maniera celere a tutte le esigenze che oggi i nostri clienti, sia italiani che esteri, ci chiedono". Nelle strategie commerciali aziendali per il futuro, l'espansione del brand sui mercati internazionali è sicuramente tra gli obiettivi primari. Michele Chiarelli, direttore commerciale della Michael Coal: 'Tra gli obiettivi del 2025 c'è il miglioramento e il consolidamento del mercato italiano attuando nuove strategie commerciali come il Be to be o uno stock service di magazzino per stare a fianco al mondo retail. Un altro obiettivo principale della Michael Coal è la penetrazione in nuovi mercati esteri, da quelli europei a quelli extra-europei. Già da questa stagione abbiamo inserito in organigramma alcune nuove agenzie distributive in Germania, Austria, Svizzera e Spagna. Tutto questo per avere un obiettivo comune che è il consolidamento del brand Michael Coal'. Questa scelta rappresenta l'inizio di un progetto più ampio che coinvolge un team di professionisti, tutti impegnati nel consolidamento della presenza nei mercati attuali e per lo sviluppo e l'implementazione di strategie innovative nei mercati internazionali.