Ondata caldo in Europa, turisti a Roma rimediano con gelato e fontane Roma, 28 giu. (askanews) - Un'ondata di calore sta colpendo tutta l'Europa, Italia compresa dove nel weekend e in particolare domenica, 21 città sono da bollino rosso. Fra queste Roma, dove migliaia di turisti cercano il fresco all'ombra, mangiando gelati o grazie alle fontanelle che, fanno notare, "per fortuna a Roma non mancano".