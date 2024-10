Oms tratta con Israele per nuove vaccinazioni antipolio a Gaza Gaza city, 4 ott. (askanews) - L'Organizzazione Mondiale della Sanità spera di avviare un secondo ciclo di vaccinazioni antipolio per centinaia di migliaia di bambini di Gaza, a partire dal 14 ottobre. "Sono in corso discussioni con le autorità israeliane", ha spiegato il dottor Ayadil Saparbekov, responsabile del team dell'OMS nei Territori palestinesi. "Per il secondo ciclo della campagna antipolio, stimiamo che circa 590.000 bambini dovrebbero essere vaccinati, di età compresa tra zero e 10 anni. Oltre alla vaccinazione antipolio, riceveranno anche una dose di vitamina A, per rafforzare l'immunità". A Gaza le condizioni sanitarie sono precipitate con gli attacchi israeliani dopo il 7 ottobre che hanno costretto migliaia di persone a lasciare le loro case e vivere in condizioni insalubri. In agosto, Gaza ha registrato il primo caso confermato di poliomielite in 25 anni. Nel tentativo di prevenire un'epidemia di questa malattia virale altamente infettiva, l'agenzia sanitaria delle Nazioni Unite ha lanciato una campagna di vaccinazione di massa.