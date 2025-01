Oms: chiediamo 1,5 miliardi di dollari per le emergenze sanitarie Milano, 16 gen. (askanews) - L'Organizzazione Mondiale della Sanità chiede 1,5 miliardi di dollari per sostenere le sue attività nel 2025, nel contesto di "crisi sanitarie globali senza precedenti", la stessa cifra dell'anno scorso. "Quest'anno, l'OMS sta cercando 1,5 miliardi di dollari per sostenere il suo lavoro", ha affermato il direttore generale dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus.