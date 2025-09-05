Oms: a Gaza si muore di fame, Israele fermi questa catastrofe Ginevra, 5 set. (askanews) - Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità ha chiesto a Israele di mettere fine alla "catastrofe" che sta uccidendo la popolazione di Gaza per fame, dove almeno 370 persone sono morte di malnutrizione dall'inizio della guerra. "Si tratta di una catastrofe che Israele avrebbe potuto prevenire e che potrebbe fermare in qualsiasi momento", ha dichiarato Tedros Adhanom Ghebreyesus ai giornalisti dalla sede dell'Oms a Ginevra, aggiungendo che "la fame della popolazione di Gaza non renderà Israele più sicuro, né faciliterà il rilascio degli ostaggi".