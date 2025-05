Omoda 9 Super Hybrid, l'ammiraglia plug-in con 1.100 km di autonomia Milano, 30 mag. (askanews) - Omoda, brand del gruppo cinese Chery amplia la gamma con il lancio dell'ammiraglia Omoda 9 (4,8 metri) Shs, con il tecnologico sistema plug-in Super Hybrid con ben 537 CV e oltre mille chilometri di autonomia. Il powertrain a trazione integrale è composto da un motore 1.5 turbo e tre motori elettrici due all'anteriore e uno al posteriore, alimentati con una batteria da 34,5 kW. Il sistema è in grado di ricaricare la batteria anche da fermi, rendendo sempre disponibile la potenza dei motori elettrici a vantaggio di prestazioni e consumi. Il tutto è abbinato a un capiente serbatoio da 70 litri permette di arrivare a 1.100 km di autonomia, mentre in elettrico si possono percorrere fino a 145 km. Le prestazioni sono da super sportiva con un'accelerazione 0-100 km/h in soli 4,9 secondi. L'Omoda 9 Shs ha linee filanti e aerodinamiche mentre gli interni sono molto curati, con pelle Nappa per sedili e pannelli. Spicca il doppio ampio schermo con informazioni di viaggio e infotainment, con tasti in parte fisici e in parte touch. Di serie tutti gli optional fra cui il tetto panoramico esteso, l'impianto audio Sony con 14 speaker e sedili elettrici con funzioni di massaggio. Numerosi gli Adas per una guida autonomia di livello 2. A listino c'è una sola versione da 51.900 euro, disponibile in 4 colorazioni con due varianti di interni, nero o rosso.