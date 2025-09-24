Mercoledì 24 Settembre 2025
Omicidio in Gallura, l'imprenditore confessa l'uccisione di Cinzia Pinna
24 set 2025
Omicidio in Gallura, l'imprenditore confessa l'uccisione di Cinzia Pinna
Il procuratore Capasso: "Per adesso nessuna dichiarazione aggiuntiva"
