Omc: siamo molto preoccupati, ì dazi incidono sul commercio globale Milano, 16 apr. (askanews) - Secondo l'Organizzazione Mondiale del Commercio, quest'anno il commercio globale dovrebbe crollare a seguito dell'offensiva tariffaria del presidente statunitense Donald Trump. "Sono molto preoccupata", ha dichiarato ai giornalisti a Ginevra il presidente dell'OMC Ngozi Okonjo-Iweala, aggiungendo che l'organizzazione prevede un crollo dei volumi commerciali tra Stati Uniti e Cina di ben l'81%. "Il mio livello di preoccupazione è aumentato. Sono molto preoccupata per tutti i motivi che abbiamo detto prima. Il rallentamento, di fatto l'inversione di tendenza, la contrazione della crescita del commercio globale di merci è motivo di grande preoccupazione. E come abbiamo detto, se si materializzassero i rischi al ribasso, uno dei quali potrebbe benissimo verificarsi, la pausa di 19 giorni, se i dazi reciproci tornassero, con l'incertezza che li circonda, si potrebbe assistere a una contrazione di 1,5 punti percentuali per entrambi gli elementi", ha affermato.