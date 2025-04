Oltre 80 cardinali presenti per rito traslazione del corpo Francesco Città del Vaticano, 23 apr. (askanews) - Erano circa una ottantina i cardinali presenti a Roma per il rito della traslazione del corpo di Papa Francesco dalla sua residenza di Casa Santa Marta alla Basilica di San Pietro, per consentire ai fedeli l'ultimo saluto al Papa tanto amato. Gli stessi porporati, è stato confermato dalla Sala stampa della Santa Sede, si riuniranno questa sera a partire dalle ore 17 per una nuova Congregazione generale con all'ordine del giorno, i tempi di svolgimento delle riunioni pre-Conclave, il giuramento di segretezza che ogni porporato dovrà fare sui contenuti delle riunioni, affrontando i problemi che iniziano a delinearsi, secondo quanto stabilito nella Costituzione apostolica "Universi Dominici Gregis".